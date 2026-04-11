Prine and Laffittee

Mobile County Sheriff candidates Paul Prine and Pamela Laffitte debate public safety issues Thursday, April 9, at Bishop State Community College.

 Grant McLaughlin

Two candidates running for Mobile County sheriff faced off Thursday night at Bishop State Community College with how they would tackle public safety issues if elected. 

Pamela Laffitte, a Democrat, and former Mobile police chief Paul Prine, a Republican, both advocated for expanded use of body cameras at the Mobile County Sheriff’s Office, increased accountability measures for officers and more community outreach. However, they offered starkly different views when it came to finding resources, MCSO's role in policing of and requiring gun owners to obtain carry permits for firearms. Starting in 2023, people in Alabama are no longer required to obtain a permit to carry concealed handguns.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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