Burch ICE press conference 10.1.25

Mobile County Sheriff speaks with reporters Wednesday, Oct. 1, 2025, about an incident where an undocumented immigrant was tased twice while attempting to escape police. Shown on the right is an image of the man, Henry Castilo,

 Grant McLaughlin/ Lagniappe staff

Mobile County Sheriff Paul Burch on Wednesday afternoon described the tasing of an undocumented immigrant during a traffic stop on Dauphin Island Parkway Tuesday morning as having been made necessary by the man’s attempts to escape custody. 

Video footage posted on social media showed MCSO deputies getting physical with one of four men during the stop, Henry Castilo. During the altercation, Castilo was tased twice while attempting to flee from police. When tasing did not work, Burch said his officers physically restrained him.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In