Mobile County Sheriff Paul Burch speaks at a press conference about a family reported missing from Grand Bay.

Local and federal investigators are sparing no resources to find a Guatemalan woman and her two children missing from Grand Bay since Friday, Mobile County Sheriff Paul Burch said. Blood was found throughout their rented home.

Neighbors of Aurelia Choc Cac, 40, and her two children — Niurka Zule-Ta Choc, 17, and Anthony Garcia Choc, 2 — last saw the family of three at their residence in the 9000 block of Ben Hamilton Road at around 7:30 p.m. on Friday, Jan. 30, Burch told reporters on Monday.

