Mobile public safety task force

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis introduces the city's new "Safer Communities Task Force" in Government Plaza.

 Staff photo

A team of 22 Mobilians from myriad backgrounds and day jobs convened for the first time Tuesday as members of a new task force Mayor Spiro Cheriogotis created to brainstorm and suggest policies to make the Port City safer.

“During the campaign, I promised public safety would be my top priority,” Cheriogotis said at a press conference in Government Plaza. “The people you see standing behind me represent the ‘Safer Communities Task Force.’ They represent an incredible step forward to that goal.”

