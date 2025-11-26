Mardi Gras horse riders

Marshals from the Knights of Revelry toss throws on horseback.

 Photo provided by the city of Mobile

Before the first Mardi Gras parades roll in January, the city of Mobile updated its policies for mounted maskers, relaxing requirements for horses while increasing safety standards for riders.

The city set new rules for parading society members and horses taking part in the city’s Carnival celebrations in 2025, following public outcry over a collapsed horse in the Conde Cavaliers parade in January 2024.

