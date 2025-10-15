Downtown building

The Mobile City Council again delayed voting on an ordinance that would stiffen penalties for owners of blighted and vacant properties downtown, after another councilman said he needed one more week to “fine-tune” the proposal.

In September, Mobile Mayor Sandy Stimpson’s office unveiled a proposal to make property owners inside the Henry Aaron Loop register vacant structures with the city, pay an annual fee and upgrade their properties with fire monitoring and plumbing systems, and more. Stimpson described the ordinance as an incentive for property owners to make their holdings add value to the city, and as a way to fight the “cancer” of blight.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In