Roy Hodge

Roy Hodge was terminated as the director of the Mobile County Communications District on Thursday, Sept. 18.

The head of the Mobile County Communications District has been released from his duties.

Roy Hodge was terminated as the MCCD director during a Thursday, Sept. 18, meeting of the agency’s Board of Commissioners, according to chairman Pat Mitchell, who is also warden of the Mobile Metro Jail.

