ACCEL Academy has climbed from an F to a B in just two years, marking one of the sharpest improvement swings among Alabama public schools since 2023.

MAEF Public Charter Schools, which operates under the name ACCEL, received an overall score of 80 on the Alabama State Department of Education’s 2024-25 report card, up from 76 last school year and 58 for 2022-23. The increase reflects a 38 percent improvement and sustains momentum of a turnaround launched in summer 2023, according to the school’s leadership.

