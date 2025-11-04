Africatown continues tradition with Lantern Walk Brunch

Priest Victor Ingalls ( left) Anderson Flen (left center next to Ingalls) with members from the Africatown community.

During his first time speaking at the Africa Town Heritage Foundation's fourth annual Lantern Walk and brunch, Our Mother of Mercy Catholic Church priest Victor Ingalls preached the neighborhood’s love of community.

On Saturday, Nov. 1, Ingalls, who recently moved to the neighborhood, told attendees about the importance of Africatown's history and strong sense of community.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In