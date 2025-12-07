Alabama Attorney General logo
Alabama has secured its first criminal enterprise conviction that carries mandatory prison time for gang-related crimes.

Attorney General Steve Marshall announced last week Tyrone Davis, 19, of Autauga County, pleaded guilty to one count of knowingly possessing a firearm during the commission of a criminal act intended to benefit a criminal enterprise.

Gang intelligence commander discusses groundbreaking cases
Mobile rapper first indicted under criminal enterprise law

