Calvert data center

The Calvert Infrastructure Hub will feature two buildings in the center of a 650-acre parcel west of U.S. Highway 43 and north of Shepard House Road that will support artificial intelligence, cloud programs and other internet services, according to Beacon Data Centers’ website. The complex will sit between the ArcelorMittal steel mill and downtown Mt. Vernon.

 

An AI data center company plans to build a $6 billion complex on 95 acres of land in northern Mobile County.

The Calvert Infrastructure Hub will feature two buildings in the center of a 650-acre parcel west of U.S. Highway 43 and north of Shepard House Road that will support artificial intelligence, cloud programs and other internet services, according to Beacon Data Centers’ website. The complex will sit between the ArcelorMittal steel mill and downtown Mt. Vernon.

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(1) comment

Walter Bower

and will hire no one...no jobs.... just pollution

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