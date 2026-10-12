James Spann

Legendary Alabama meteorologist James Spann speaks in Mobile in August 2026.

Hurricane Isaias veered to the east and made landfall more than 60 miles away from coastal Alabama last week, following a path forecast by an artificial intelligence model that a renowned meteorologist said beat the traditional programs that had a lot of locals prepping for the worst.

Forecast models put Mobile and Baldwin counties in the late-season tropical storm’s sights on Wednesday, Oct. 7. As Isaias neared landfall on Friday, Oct. 9, the National Weather Service shifted the tropical storm’s center to the Pensacola area.

AI model Isaias

Hurricane Isaias' path as forecast by Google DeepMind FNV3 on Wednesday, Oct. 7 (Courtesy of James Spann).

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription