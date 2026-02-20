Norwood

Michael Colbert Norwood Jr. (Alabama Department of Corrections)

A Mobile County man found guilty of shooting into his wife’s car during a roadside confrontation will not get another chance at a lesser assault charge.

In a memorandum issued Jan. 30, the Alabama Court of Criminal Appeals affirmed Michael Colbert Norwood Jr.’s 2024 convictions for second-degree assault and discharging a firearm into an occupied vehicle. Judges also overruled his application for rehearing on Feb. 20, according to court records.

