Safe Harbor

The financial stability at Bayou la Batre’s Safe Harbor Estates and Landing had spiraled downward since it was built with a FEMA grant in 2009. Recently, new management appears to have stopped the bleeding.

 By Gabriel Tynes

A judge says members of the Bayou La Batre Housing Authority Board violated Alabama’s Open Meetings Act while approving contracts tied to a multimillion-dollar retirement package for a former executive.

Board members privately discussed and agreed to new employment contracts for former director Virginia Huddleston and Darryl Wilson during an executive session on Oct. 15, 2019, despite state law barring public bodies from discussing the “salary, compensation, and job benefits” of specific employees behind closed doors, according to a ruling published Tuesday by Mobile Circuit Judge Wesley Pipes.

Huddleston attorney: Evidence from sheriff's office 2020 home raid missing
Ex-director's $4.2M retirement 'attempted fleecing of public money"
Huddleston claims wrongful arrest, imprisonment

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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