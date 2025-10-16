Sam Chhom
Mobile Metro Jail mugshot

After a brief car chase in Tillman’s Corner, Mobile County Sheriff’s Office deputies arrested a Bayou La Batre man described by law enforcement as “a known drug offender” Wednesday night.

Investigators in MCSO’s narcotics and vice units were conducting a surveillance operation and saw Sam Chhom, 39, involved in “a hand-to-hand transaction,” according to an MCSO statement Thursday morning. When deputies tried to pull his vehicle over near Three Notch Road and Diamond Lane, Chhom drove away.

