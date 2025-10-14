IMG_8400 2.jpeg

Bellingrath Executive Director Dr. Todd Lasseigne

Bellingrath Gardens & Home unveiled a Centennial Master Plan Tuesday leaders said will preserve the estate’s historic core while adding new experiences to grow attendance ahead of the 100th anniversary in 2032.

The plan, developed with nationally recognized garden designer Tres Fromme of 3.fromme Design, calls for restoring the garden’s historic core, creating a Children’s and Family Adventure Garden and reestablishing the Camellia Arboretum, which was lost to Hurricane Frederic in 1979. It also calls for overhauls to the visitor experience, including accessible walkways and well-maintained facilities.

IMG_8396.jpeg

Bellingrath Gardens & Home

