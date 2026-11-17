Failures in the Prichard Police Department’s handling of an investigation into the 2022 shooting death of Randon Lee will play a prominent role in this week’s trial of his accused killer, Reuben Gulley.
During opening statements Tuesday, prosecutors acknowledged shortcomings in the original investigation but maintained Gulley intentionally shot Lee from the backside of Lee’s vehicle during a drug deal.
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