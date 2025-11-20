Nicole Staples Paul Burch

MCSO investigator Julie McGuire and Mobile County Sheriff Paul Burch speak about charges of child abuse against Nicole Staples at a press conference.

 Staff graphic

Mobile County Sheriff Paul Burch said more charges of child abuse could be filed against fired teacher Nicole Staples, noting the graphic video of her allegedly beating her son with a belt captures only the most recent act of violence against her family.

Staples, who has been fired from her job teaching at Cottage Hill Christian Academy’s elementary school, was arrested Wednesday and booked into Metro Jail after 5 p.m. on a single charge of willful child abuse. She left custody on a $7,500 bond a little more than one hour later. Willful child abuse is considered a Class C felony.

Randi Nicole Staples

A video circulating on social media purportedly shows Randi Nicole Staples beating her son multiple times with a belt. Staples was arrested by the Mobile County Sheriff's Office on Wednesday.

