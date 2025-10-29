Mobile County Sheriff Paul Burch (zoom)

Mobile County Sheriff Paul Burch (MCSO)

Mobile County Sheriff Paul Burch announced Wednesday he is “far from being finished” and will seek re-election in 2026.

The Republican lawman, who took office as Mobile County’s top cop in 2022 after longtime sheriff Sam Cochran declined to run again, wrote in a Facebook post many people haved asked him if he will seek a second term.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(1) comment

guest160

This is great news. He is a terrific sheriff. I hear him regularly on FMTalk 106.5 and he knows his stuff. We’re blessed to have him.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In