Former sheriff Sam Cochran brought Mobile County law enforcement into the modern era, according to those he worked closely with — from narcotics work to pushing legislation in Montgomery to helping pass the torch to South Alabama’s current leaders.
The former Mobile police chief and Mobile County sheriff died Monday, July 6, after nearly five decades in law enforcement. Numerous colleagues and public officials said he is leaving a lasting legacy of serving Mobile that will continue to be seen in the way local agencies work together, communicate with the public and prepare for crises.
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