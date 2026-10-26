Albert McCreary

Albert McCreary

A Mobile constable convicted of battery in 2009 could spend as many as 15 years in federal prison after pleading guilty last week to owning a Glock handgun. However, his legal issues are not over yet.

Homeland Security agents and the Mobile County Sheriff’s Office arrested Albert McCreary in July on multiple criminal charges, including first-degree rape, second-degree perjury and unlawful firearm possession.

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