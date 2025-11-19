Randi Nicole Staples

A video circulating on social media purportedly shows Randi Nicole Staples beating her son multiple times with a belt. Staples was arrested by the Mobile County Sheriff's Office on Wednesday.

 Staff graphic

A Grand Bay woman and Cottage Hill Christian Academy teacher was arrested on a felony charge of willful child abuse after a video circulated on social media allegedly showing her beating her son with a belt.

The Mobile County Sheriff’s Office booked Randi Nicole Staples, 44, into Metro Jail after 5 p.m. Wednesday, according to online jail logs. MCSO spokeswoman Lori Myles said the agency received numerous calls and messages from concerned citizens who saw a video of Staples purportedly striking her son more than 20 times with a belt.

