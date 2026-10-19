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Conflicting plans for new private and public boat launches on Fowl River are being argued before federal regulators.

Mobile County officials formally objected last week to a permit application by the Paradise Found RV Resort & Marine seeking to add 116 slips across two basins at the east end of the new development off Dauphin Island Parkway. The county claims the project will “directly interfere” with the county’s planned public launch facilities at the end of Byrnewood Road, including impacts to vessel navigation, safety, recreation, property ownership, wetlands, water quality and shoreline erosion.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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