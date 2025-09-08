LightningPoint_bkdrop+aerial+copy.jpeg

State and local officials will celebrate Monday the launch of a two-year, $24.4 million overhaul of Bayou La Batre’s hurricane-ravaged waterfront.

Funded entirely by a RESTORE Act grant, the City Docks Redevelopment Project aims to re-establish the city as a coastal hub for seafood, tourism and recreational boating. Construction, which is officially expected to proceed on Monday, Sept. 15, will transform 14 acres along State Docks Road into a 100-slip marina, boat-to-table seafood market and community event space.

