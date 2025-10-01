Mobile County Commission

More than $2.6 million was added to Mobile County’s budget this year thanks to a sharp increase in interest income. Officials credited the success to the abolition of the local elected treasurer's office.

The State Legislature voted to eliminate the county’s treasurer post in 2022, which took effect in 2024 at the expiration of Phil Benson’s term. Officials told Lagniappe this week the structural change empowered the Mobile County Commission’s financial department to implement a more active cash management strategy.

Moratorium placed on merit raises
FY26 budget climbs to $226M with pay increase

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In