The former vehicle fleet manager for the Mobile County Sheriff’s Office is facing a federal probe, Lagniappe has learned.

On Tuesday, March 3, Daniel Earl Holifield, who was fired and arrested in 2023 over allegations he stole forfeited vehicles from MCSO, had his state prosecution postponed by a judge due to “a pending federal case.”

