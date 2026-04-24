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The Mobile Government Plaza rent dispute between the county and city has spilled over into a new controversy involving two insurance programs.

After a competing brokerage firm pitched a new policy $2 million annually cheaper while expanding coverage, the Mobile County Commission’s own longtime provider swept in Thursday with its own proposal to cut rates by $2.3 million below a contract it renewed just four months ago.

County accuses city of not paying rent
City hall leave downtown? Mayor says it's on the table
Mobile County Commission

Mobile County Commissioner Randall Duiett (back, left) hears from Allen Ladd, president of Thames Batré, during a meeting April 23, 2026.
Letter details Government Plaza costs
City may move departments out of Government Plaza
Government Plaza rent talks paused

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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