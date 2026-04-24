The Mobile Government Plaza rent dispute between the county and city has spilled over into a new controversy involving two insurance programs.
After a competing brokerage firm pitched a new policy $2 million annually cheaper while expanding coverage, the Mobile County Commission’s own longtime provider swept in Thursday with its own proposal to cut rates by $2.3 million below a contract it renewed just four months ago.
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