Eichold-Mertz

Eichold-Mertz Magnet School of Math, Science & Technology (Screengrab via Google Streetview)

The Eichold-Mertz Magnet School of Math, Science & Technology has earned a perfect 100 on the 2025 Alabama state report card for the second consecutive year.

The results were published by the Alabama State Department of Education last Thursday, where the Mobile County Public School System (MCPSS) earned a cumulative score of 83. Eichold-Mertz was joined in a perfect score with Barton Academy For Advanced World Studies, which serves grades six through nine and Council Traditional School.

