Mobile Chamber Bradley Bryne

Mobile Chamber President and Adams & Reese attorney Bradley Bryne

Bradley Byrne quickly agreed to use the Mobile Chamber president’s office to aid his law partners in Adams & Reese in pending litigation, according to newly surfaced emails.

An exchange of messages from March, filed in court this week, reveals Byrne was asked by fellow Adams & Reese attorney R. Nash Campbell about the possibility of “correcting” a 70-year-old deed that would "greatly help" the town of Dauphin Island in defending a lawsuit challenging an easement needed for beach restoration.

Byrne’s dual role as Chamber leader and lobbyist collide again
Byrne, Mobile Chamber face subpoenas over correction deed
Attorneys double down on 'valid correction deed'
Conflicted? Mobile Chamber CEO Byrne’s outside lobbying intersects with recent issues

