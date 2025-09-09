Class 2029 Photo.jpg

First-year students at the University of South Alabama pose for the traditional freshman class picture in front of Moulton Tower in the heart of campus. This is the Class of 2029. (Courtesy of the University of South Alabama).

Jag Nation is vibing.

Officials announced this month that for the third consecutive year, the needle has moved in the right direction for enrollment at the University of South Alabama — including recording the largest freshman class ever in the institution’s 60-year history.

USA enrollment tops 14,000 for second consecutive year
USA College of Medicine halfway complete
South Alabama’s $13M marching band complex expected to fuel enrollment momentum

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In