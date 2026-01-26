Eric Pettway

Former Mount Vernon Police Chief Eric Pettway is suing the town over alleged violations of the Fair Labor Standards Act.

Officers in a north Mobile County town were directed to write White commuters tickets “in an effort to generate revenue,” according to a former police chief who is suing the municipality.

Eric Andre Pettway served as the police chief for the town of Mount Vernon from May 2024 through Nov. 19, 2025, when he was terminated. The former chief, who is Black, is now suing, claiming the town overworked him as head of the agency, requiring him to put in part-time hours as an administrator in addition to being a full-time patrol officer, where he claims he was required to racially profile motorists.

