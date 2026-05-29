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A former Mobile County Sheriff’s Deputy already accused of stealing impounded vehicles now faces a barrage of new charges tied to disputed overtime payments and more than $310,000 in county vendor and insurance checks.

Federal and state grand juries both returned bombshell indictments against Daniel Earl Holifield this week, charging him with federal bank fraud, money laundering, and tax evasion and local charges for first-degree theft by deception. The Mobile County District Attorney’s Office said Friday morning the new state-level theft allegations involve, but are not limited to, overtime Holifield received from his employers.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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