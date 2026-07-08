Benefit packages worth multiple millions of dollars for former Bayou La Batre Housing Authority director and her husband were illegal and cannot be paid, according to a Mobile County judge.
In a bombshell order handed down Tuesday, July 7, Circuit Judge Wesley Pipes minced no words when analyzing a litany of incrementally luxurious employment contracts awarded to Virginia Huddleston and Darryl Wilson during their seven years at the authority, describing the saga as an “attempted fleecing” of a public housing program launched with federal dollars.
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