Safe Harbor
By Lagniappe

Benefit packages worth multiple millions of dollars for former Bayou La Batre Housing Authority director and her husband were illegal and cannot be paid, according to a Mobile County judge. 

In a bombshell order handed down Tuesday, July 7, Circuit Judge Wesley Pipes minced no words when analyzing a litany of incrementally luxurious employment contracts awarded to Virginia Huddleston and Darryl Wilson during their seven years at the authority, describing the saga as an “attempted fleecing” of a public housing program launched with federal dollars.

Dispute with housing authority leads to lawsuits in Bayou La Batre
Criminal charges dropped against former Bayou La Batre housing director
Huddleston claims wrongful arrest, imprisonment

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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