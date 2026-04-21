big creek lake launch

A boat launch at Big Creek Lake in Mobile County.

 By Jason Johnson

Shortly after the Mobile Area Water and Sewer System settled its lawsuit with the state over access to Big Creek Lake, the utility announced the West Mobile reservoir will reopen to fishers and boaters this week — with conditions.

Big Creek Lake, formally known as the J.B. Converse Reservoir, has been closed for recreation since February 2025. MAWSS said the closure was necessary to keep boaters and fishers from bringing invasive species into the lake and contaminating Mobile’s primary source of drinking water.

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