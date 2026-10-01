Tyler Matthew McIlwain

Tyler Matthew McIlwain

A Mobile florist will spend the rest of his life in federal prison after being convicted of child sexual abuse charges, according to federal law enforcement officials.

The Mobile branch of the FBI announced the conviction in a Thursday afternoon Facebook post. Tyler Matthew McIlwain, 31, was sentenced to life after admitting to law enforcement that he produced child pornography and attempted to entice a minor, according to the post.

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