Missing fisherman family

CJ Pitts and family (Courtesy of Lisa Stewart's GoFundMe page)

A fundraiser is underway for the family of a Grand Bay fisherman and father whose body was recovered off the shores of a Mobile County beach.

CJ Pitts, 20, was fishing on the Cedar Point Pier Thursday, April 30, when he slipped and fell into the waters below. The Mobile County Sheriff’s Office, joined by numerous other local, state and federal law enforcement agencies, started a search for Pitts in the Mississippi Sound and Mobile Bay.

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