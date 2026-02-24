Choc family and Guerra

On the left, Hector Gamaliel Argueta Guerra. On the right, Aurelia Choc Cac and her two children.

The man charged with kidnapping a Grand Bay mother and her two children has been identified as a member of a violent, multi-national gang with an extensive criminal past. Mobile investigators continue searching for the family as if they are alive.

Mobile County Sheriff Paul Burch told reporters Tuesday Juan Carlos Argueta Guerra — who was arrested on Feb. 10 in connection to the Jan. 30 disappearance of Aurelia Choc Cac, Niurka Zuleta Choc and Anthony Garcia Choc — is properly known as Hector Gamaliel Argueta Guerra.

guest160

The Democrats open borders under Biden are the curse that keeps on giving.

