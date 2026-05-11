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Allen Chapman, HUB’s executive vice president for its Gulf Shores office, speaks during a Mobile County Commission meeting held May 11, 2026 (SCOTT JOHNSON/STAFF)

Mobile County’s longtime property insurance broker has lost its contract, despite pitching the lower of two competing mid-term policy proposals recently.

Officials said their decision — which will save roughly $1.5 million annually — boiled down to which coverage program was the “best bang for their buck.” County commissioners voted May 11 to move the county’s property and casualty coverage from Thames Batré Insurance to HUB International, effective May 12, after county staff and an outside consultant compared the two proposals.

Dueitt presses broker over insurance costs
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Connie Hudson, president of the Mobile County Commission (SCOTT JOHNSON/STAFF)
Letter details Government Plaza costs
Randall Dueitt

Mobile County Commissioner Randall Dueitt addresses reporters following a meeting May 11, 2026 (SCOTT JOHNSON/STAFF)
Mobile county, city leaders square off over Plaza rent

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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