WIndom

Mobile County Circuit Judge Michael Windom

The full slate of defendants, including attorneys and businessmen named in a Mobile fraud lawsuit, is appealing a judge’s decision to keep the business closed and its affiliates sanctioned.

Attorneys for South Alabama Medical & Rehab (SAM&R) and its co-defendants filed a notice of appeal Sept. 2, challenging a preliminary injunction issued last month by Mobile County Circuit Judge Michael Windom.

Law firm embedded in Alabama medical clinics
State Bar investigating law firm embedded with injury clinics
RICO-style injury clinics have extended history in Mobile
DA sues to shut down clinic for ‘deceptive scheme’
Judge’s order shutters Mobile clinic accused of fraud

