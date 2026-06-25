Pamela Laffitte secured the Democratic nomination for Mobile County sheriff without opposition. But she may not be able to appear on the November ballot.
A local law in effect since 2024 requires anyone qualifying for election or appointment as Mobile County Sheriff to show they have five years as a sworn law enforcement officer with arrest powers. Laffitte, who has a long career as a correctional officer in Mobile County, may not fulfill that requirement.
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(2) comments
The law says no, need a judgement to proceed. I don't see her being qualified anyway, that's up to the party.
26 years of babysitting doesn't qualify you for the position of Sherrif.
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