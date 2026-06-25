Pamela Laffitte, candidate for Mobile County Sheriff

Pamela Laffitte, candidate for Mobile County Sheriff.

Pamela Laffitte secured the Democratic nomination for Mobile County sheriff without opposition. But she may not be able to appear on the November ballot.

A local law in effect since 2024 requires anyone qualifying for election or appointment as Mobile County Sheriff to show they have five years as a sworn law enforcement officer with arrest powers. Laffitte, who has a long career as a correctional officer in Mobile County, may not fulfill that requirement.

Mobile sheriff candidates talk reform, safety

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(2) comments

JOSEPH LEONARD

The law says no, need a judgement to proceed. I don't see her being qualified anyway, that's up to the party.

Report Add Reply
D.W. Richards

26 years of babysitting doesn't qualify you for the position of Sherrif.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription