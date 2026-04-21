Giant Salvinia Big Creek WS.JPG

Mobile Area Water and Sewer System inspect an invasion of giant salvinia grass at Big Creek Lake in 2021 (Courtesy of MAWSS)

A lawsuit challenging state officials on the legal classification of Mobile’s primary potable water source has been settled.

In a Monday afternoon press release, the Mobile Area Water and Sewer System (MAWSS) and the Alabama Department of Conservation and Natural Resources (ADCNR) announced they had negotiated terms to end a legal challenge over the state’s position that Big Creek Lake in Mobile County is a navigable waterway.

Water system asks judge to override state agency
MAWSS pressing new charge against fisherman
MAWSS suing Blankenship over Big Creek Lake access
Fishermen defying MAWSS, on lake ‘pretty much every day'

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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