The owners of Stevie’s Kitchen are preparing to bring a café, general store and gift shop to Escatawpa Hollow Park and Campground, marking a first-of-its-kind food operation for Mobile County.

A lease and operating contract was approved with Queen MECO LLC, a Stevie’s Kitchen-affiliated company, by the Mobile County Commission during an April 13 meeting. The agreement outlines that the business will operate Riverside Cafe and Grill, located at the county campground, which sits off Highway 98 near the Alabama-Mississippi state line. The two-year contract includes an optional one-year renewal and requires the operator to pay the county 10% of gross, pre-tax sales.

Escatawpa Hollow

(Courtesy of the Mobile County Commission)
Escatawpa Hollow

(Courtesy of the Mobile County Commission)

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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