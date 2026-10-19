Tucker Woods

A birthday hang-out in Grand Bay Saturday night ended with a 19-year-old arrested for allegedly using a semi-automatic firearm to shoot and kill his friend.

The Mobile County Sheriff’s Office said in a Monday statement Tucker Woods was arrested Saturday, Oct. 17, on a single charge of murder in connection with the death of Gabriel Rogers. He sustained multiple gunshot wounds after Woods allegedly picked up an AR-15-style rifle and opened fire, according to MCSO.

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