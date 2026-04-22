Demand to rent fishing boats on the newly reopened Big Creek Lake this weekend is high after the Mobile Area Water and Sewer System inked a compromise with the state of Alabama over access to the drinking water reservoir.

The West Mobile body of water, formally known as the J.B. Converse Reservoir, will open to boaters and fishers Thursday after being closed to the public since February 2025. The new Melvin E. Pierce Memorial Park at Fox Landing will allow lake lovers to either rent kayaks and small motor boats from MAWSS, or launch their own kayaks after they have been chemically disinfected by MAWSS workers Wednesday through Sunday.

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