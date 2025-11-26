Big Creek Lake Juniper Creek Signage

Notices posted on Juniper Creek by the Mobile Area Water and Sewer System (Provided)

A new criminal complaint against a Mobile County fisherman shows water system officials defying state natural resource authorities, further claiming Big Creek Lake waters themselves are “critical infrastructure” and the utility can control who has access.

After pursuing a simple third-degree trespassing violation against fisherman Andy Elsworth in October, the Mobile Area Water and Sewer System (MAWSS) has now filed a new complaint alleging criminal trespassing on critical infrastructure — a Class A misdemeanor.

Kayaker facing charge for paddling, fishing on Big Creek Lake
Fight over Big Creek Lake access intensifying from legal uncertainty
MAWSS suing Blankenship over Big Creek Lake access

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In