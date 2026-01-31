MCSO Choc missing

Photo provided by MCSO

A family of three reported missing from their Grand Bay home on Friday may have been taken against their will and could be in danger, according to the Mobile County Sheriff’s Office.

Deputies were dispatched to a residence in the 9000 block of Ben Hamilton Road Saturday morning to investigate the disappearance of Aurelia Choc Cac and her two children, Niurka Zule-Ta Choc and Anthony Garcia Choc. MCSO said in a statement the three were last seen at their home at around 3 p.m. on Friday.

