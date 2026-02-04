MCSO Choc missing

Photo provided by MCSO

Five days after Aurelia Choc Cac and her two children mysteriously disappeared from their Grand Bay home, the Mobile County Sheriff’s Office said Wednesday its investigators are still working on the “complex and emotionally difficult” case.

Neighbors of Cac, her 17-year-old daughter Niurka Zule-Ta Choc, and her two-year-old son Anthony Garcia Choc, last saw the family of three at around 7:30 p.m. on Friday, Jan. 30. At a press conference on Monday, Mobile County Sheriff Paul Burch said investigators found small amounts of blood throughout their home in the 9000 block of Ben Hamilton Road, saw the mattress was missing from its master bedroom, and noted the family’s cell phones and money were left behind.

