East Coast Migrant Head Start Project Semmes

The East Coast Migrant Head Start Project has temporarily suspended operations due to the ongoing federal government shutdown, affecting 10 employees at its Semmes site, according to a notice filed with the state.

The nonprofit, which has served farmworkers’ families for more than 50 years, reported the layoffs will begin Nov. 1, following an initial notice on Oct. 24. The organization said in a statement posted on its website that it would suspend operations as of Oct. 31 “due to the federal government shutdown.”

