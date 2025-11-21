Mobile_County_Public_Schools.jpg

Mobile County Public Schools (Photo by Michael Rivera, via Wikipedia)

The Mobile County Public School System (MCPSS) raised its state report card grade to 83 this year, a two-point gain that returns the district to its previous high mark.

The overall “B” letter grade for the 2024-25 school year improves upon the district’s 81 earned last year for 2023-24. The report, published Thursday, Nov. 13, by the Alabama State Department of Education, factors in K-12 student test performance and growth, attendance, graduation and college and career readiness.

Council repeats perfect report card
Eichold-Mertz scores consecutive 100 on report card
Barton Academy aces state report card

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In