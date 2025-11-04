Mobile Police MPD Blotter

 A Mobile man was arrested Tuesday, Nov. 4 after taking police on a chase in Mobile. 

Romane Proctor, 24, allegedly stole a white F-150 parked on Isabel Way, and was later spotted by police at the corner of Lansdown Drive and Government Boulevard, according to a Mobile Police Department release.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In